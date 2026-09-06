В Курске на Полугоре открылся фестиваль урожая «Курский ВересенЬ»

На территории Полугор в Курске начался Первый Межрегиональный фестиваль урожая «Курский ВересенЬ». Мероприятие организовано Межрегиональной общественной организацией «Женщины лидеры» совместно с комитетом культуры и туризма города Курска при поддержке городской администрации.