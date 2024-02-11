Россиянам назвали выгодные зарубежные туристические направления в 2024 году

Аналитик Мкртчян назвал ОАЭ выгодным туристическим направлением в 2024 году Самыми выгодными зарубежными туристическими направлениями в этом году станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.