Как пел классик — “Люди, кидавшие на бабки наших отцов, строят планы на наших детей”. Схема, я уверен, не новая, но меня лично раньше не касалась.
Как обманывают наших детей
Комментарии
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Александр
НЕ покупайте детям смартфоны.
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13 час.
Иван Ураганов
Детей всегда проще запугать,на это и рассчитывают бандерлоги.
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10 час.
Alex Nемо
Главное объяснять всем, в том числе и детям - если кто-то звонит из якобы государственной конторы, банка, кредитной конторы, медицинского учреждения - ответ должен быть простым и коротким - пришлите документацию или информацию по почте в письменном виде. Даже не на емайл, а именно в письменном виде. После такого ответа обычно звонящие испаряются надолго. По окончанию этого звонка нужно немедленно найти в интернете телефон конторы, откуда якобы звонили, и сообщить о происшедшем. Серьёзные конторы в таких случаях сами принимают меры и мошенники об этом знают.
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9 час.
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