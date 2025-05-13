Как обманывают наших детей

Alex Nемо

Главное объяснять всем, в том числе и детям - если кто-то звонит из якобы государственной конторы, банка, кредитной конторы, медицинского учреждения - ответ должен быть простым и коротким - пришлите документацию или информацию по почте в письменном виде. Даже не на емайл, а именно в письменном виде. После такого ответа обычно звонящие испаряются надолго. По окончанию этого звонка нужно немедленно найти в интернете телефон конторы, откуда якобы звонили, и сообщить о происшедшем. Серьёзные конторы в таких случаях сами принимают меры и мошенники об этом знают.