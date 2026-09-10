Ираола объяснил, почему заменил Баркола в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола после победы над «Атлетико» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что замена нападающего Бредли Баркола в начале второго тайма произошла из-за проблем с ногой.
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