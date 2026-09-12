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11-летний мальчик задохнулся в бане в Свердловской области

11-летний мальчик задохнулся в бане в Свердловской области

В поселке Косой Брод Свердловской области 11-летний мальчик задохнулся в бане, которую для него натопила бабушка.

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