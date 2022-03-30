Что произошло на Украине 30 марта: перегруппировка войск ВС РФ, массовое дезертирство в рядах ВСУ

На 35-й день спецоперации Вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины ВСУ продолжили провокации в Донбассе — результатом стало попадание украинского снаряда в жилой дом в Донецке, а также «прилет» ракеты «Точка-У» в Луганске.