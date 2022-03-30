От личное мнение

298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Англосаксам не верить НИКОГДА,Лондон заявил о г...
  • Sergiy Che
    Никто из нормальных россиян не согласен, Рамзан Ахматыч, не должно так дело бросать на полпути - погибшие сраму не им...Кадыров заявил о ...
  • Людмила Петрова
    Ничего себе заработок......От жадности он копыта не отбросит?????Экс-депутат Рады ...

Что произошло на Украине 30 марта: перегруппировка войск ВС РФ, массовое дезертирство в рядах ВСУ

Что произошло на Украине 30 марта: перегруппировка войск ВС РФ, массовое дезертирство в рядах ВСУ

На 35-й день спецоперации Вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины ВСУ продолжили провокации в Донбассе — результатом стало попадание украинского снаряда в жилой дом в Донецке, а также «прилет» ракеты «Точка-У» в Луганске.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх