"Волос" подписал контракт с российским вратарем Юрием Лодыгиным

Греческий клуб "Волос" подписал контракт с русским голкипером Юрием Лодыгиным по схеме "1+1". 36-летний вратарь ранее выступал за "Левадиакос" и "Панатинаикос", а в России - за "Зенит" и "Арсенал".
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