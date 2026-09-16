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Царьград

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"Волос" подписал контракт с российским вратарем Юрием Лодыгиным

"Волос" подписал контракт с российским вратарем Юрием Лодыгиным

Греческий клуб "Волос" подписал контракт с русским голкипером Юрием Лодыгиным по схеме "1+1". 36-летний вратарь ранее выступал за "Левадиакос" и "Панатинаикос", а в России - за "Зенит" и "Арсенал".

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