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Царьград

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Собянин открыл реконструированный Центральный московский ипподром

Собянин открыл реконструированный Центральный московский ипподром

Центральный московский ипподром, старейший конный комплекс, вновь открыт после реконструкции. Обновлённое здание представил мэр Москвы Сергей Собянин.

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