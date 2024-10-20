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Психолог возмутилась популярностью сериалов про жизнь эскортниц

Психолог возмутилась популярностью сериалов про жизнь эскортниц

Психолог возмутилась популярностью сериалов про жизнь эскортниц «Есть ощущение, что подобного рода жанры, где с одной стороны показывают, о, ужас, что же творят с этими девочками, а с другой — это женщина, живущая в роскоши.

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