Вячеслав БУЛАВИН: Мы еще не знаем, на что способен Малком. Его скорость в матче с «Локомотивом» поразила

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин, наставник СДЮШОР «Зенит», воспитавший для нашего футбола Александра Панова, Дениса Угарова и Дмитрия Сенникова, высоко оценил действия «сине-бело-голубых» в матче за Суперкубок с «Локомотивом».