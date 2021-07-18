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Вячеслав БУЛАВИН: Мы еще не знаем, на что способен Малком. Его скорость в матче с «Локомотивом» поразила

Вячеслав БУЛАВИН: Мы еще не знаем, на что способен Малком. Его скорость в матче с «Локомотивом» поразила

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин, наставник СДЮШОР «Зенит», воспитавший для нашего футбола Александра Панова, Дениса Угарова и Дмитрия Сенникова, высоко оценил действия «сине-бело-голубых» в матче за Суперкубок с «Локомотивом».

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