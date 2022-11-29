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Великая Отечественная война закончилась в мае 1945 года

Великая Отечественная война закончилась в мае 1945 года

﻿﻿Когда еще существовал Советский Союз, все знали, что означает аббревиатура ГСВГ. Теперь, чтобы расшифровать это сочетание букв, нужно полазить по интернету.

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