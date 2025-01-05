Очень многое зависит от ветра, который дует в Румынии

Вадим Сайпан, исполняющий обязанности председателя правления "Газовой компании Молдовы", заявил, что Молдова готова помочь Приднестровью в закупках природного газа на европейском рынке после того, как Россия прекратит поставки природного газа.
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