Самые необычные находки таможенников

25 октября, отмечается День таможенника Российской Федерации. Причем праздник, оказывается, давний — именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских».
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