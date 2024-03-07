СМИ: Турция собирается провести крупную военную операцию в Ираке

Global Look Press/Emrah Oprukcu/ZUMAPRESS.com Турция собирается провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК; запрещена и признана террористической в Турции).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии