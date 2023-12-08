Шеф Пентагона призвал Израиль уделять больше внимания защите населения Газы

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которых указал на необходимость защиты мирного населения сектора Газа и беспрерывного предоставления гуманитарной помощи.
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