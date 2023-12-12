Депутат Рады Кучеренко: Следующим после аварии в метро Киева станет мост Патона

Алексей Кучеренко, депутат верховной рады Украины от партии «Батькивщина» и первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, высмеял объяснения властей Киева по поводу инфраструктурных проблем города на фоне подтопления столичного метро.