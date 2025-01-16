Татьяна Монтян: Правые евроскептики в шаге от прихода к власти в Великобритании

Партия Reform UK, до недавнего времени считавшаяся чуть не маргинальной в Великобритании, сегодня штурмует политический Олимп: последние опросы дают ей 25 % голосов избирателей, что лишь на 1 % меньше, чем у правящих лейбористов и на 3 % больше, чем у недавно потерявшей власть Консервативной партии.