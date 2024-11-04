Захарова пожелала США преодолеть «чудовищный внутренний раскол» перед выборами

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что Соединенные Штаты смогут преодолеть «чудовищный внутренний раскол» накануне президентских выборов.
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