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Царьград

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WSJ: Украина не сможет принять новые условия Трампа по минеральной сделке

Американское издание The Wall Street Journal прогнозирует отказ Киева от подписания новой редакции соглашения по использованию украинских недр.

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Комментарии
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Eduard
Как деньги братт так первые! Заставим!
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