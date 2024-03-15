Робот пришел на избирательный участок в Перми

Необычный посетитель появился на одном из избирательных участков в Перми. Свой голос на выборах президента решил отдать робот, он даже принес с собой специальный паспорт, сообщил Telegram-канал «Большая Пермь».
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