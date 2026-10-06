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Продажи новых автомобилей в России снизились второй месяц подряд

Продажи новых автомобилей в России снизились второй месяц подряд

В сентябре 2026 года в России продали 115,1 тыс. новых легковых автомобилей, сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов 6 октября на отраслевом форуме CarX 2026.

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