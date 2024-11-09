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  • ШКИПЕР
    Смеяться они смеются , а деньги и оружие ЗЕ поставляют и так ,100 пудов , будет и при Трампе.Сын Трампа посмея...
  • Виктор Фоменко
    Да плевать хотел Трамп на сюрпризы зеленского. На самом деле Трамп действительно может остановить этот конфликт, пуст...В Раде заявили о ...
  • Часовщик
    Эти лицемерные твари,уже переобулись.Только недавно хаяли рыжего,а теперь ползут к нему всем своим поганым шоблом.Хол...За ужином лидеров...

В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского

В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского

Владимир Зеленский преподнес избранному президенту США Дональду Трампу неприятный сюрприз, решив продлить военное положение на Украине в день выборов.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский вроде как возжелал приехать на ковёр к Трампу !???так тот скажет никаких военных положений !
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11 час.
NB
Nikolay Boyko
Приехать за вазелином 😂😂😂😂😂😂😂😂
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7 час.
Виктор Фоменко
Да плевать хотел Трамп на сюрпризы зеленского. На самом деле Трамп действительно может остановить этот конфликт, пусть не за 24 часа как он говорил, но за 28 дней точно. Для этого достаточно просто прекратить поставлять укронацрстам оружие и давать деньги, и Зеленский сам приползёт на коленях к Трампу с просьбой помочь завершить конфликт и дать ему убежище от суда в Донецке.
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44 мин.

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