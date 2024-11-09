В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского

Виктор Фоменко

Да плевать хотел Трамп на сюрпризы зеленского. На самом деле Трамп действительно может остановить этот конфликт, пусть не за 24 часа как он говорил, но за 28 дней точно. Для этого достаточно просто прекратить поставлять укронацрстам оружие и давать деньги, и Зеленский сам приползёт на коленях к Трампу с просьбой помочь завершить конфликт и дать ему убежище от суда в Донецке.