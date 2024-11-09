Владимир Зеленский преподнес избранному президенту США Дональду Трампу неприятный сюрприз, решив продлить военное положение на Украине в день выборов.
В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский вроде как возжелал приехать на ковёр к Трампу !???так тот скажет никаких военных положений !
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11 час.
NB
Nikolay Boyko
Приехать за вазелином 😂😂😂😂😂😂😂😂
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7 час.
Виктор Фоменко
Да плевать хотел Трамп на сюрпризы зеленского. На самом деле Трамп действительно может остановить этот конфликт, пусть не за 24 часа как он говорил, но за 28 дней точно. Для этого достаточно просто прекратить поставлять укронацрстам оружие и давать деньги, и Зеленский сам приползёт на коленях к Трампу с просьбой помочь завершить конфликт и дать ему убежище от суда в Донецке.
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44 мин.
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