Приморские ученики и ученицы шутят с утра до вечера: в крае идет слет школьных команд КВН

Поселок Врангель на неделю стал столицей детского юмора Приморского края. Здесь собрались 50 ребят — активных участников школьной лиги КВН.
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