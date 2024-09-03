В Твери полицейские совместно с представителями общественности организовали для студентов мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники ПДН Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери совместно с представителем Общественного совета и студенческим активом Тверского политехнического колледжа провели акцию «Мы не вправе забыть».
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