Участники акции также посетили мемориалы и возложили цветы к расположенным в Смоленске памятникам Героям СССР Региональное управление Федеральной службы безопасности России совместно с представителями смоленских ветеранских и общественных организаций органов безопасности провело памятные мероприятия, приуроченные к годовщине создания отдельного мотострелкового батальона особого назначения НКВД СССР, сформированного 15 ноября 1941 года.
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