Участники акции также посетили мемориалы и возложили цветы к расположенным в Смоленске памятникам Героям СССР Региональное управление Федеральной службы безопасности России совместно с представителями смоленских ветеранских и общественных организаций органов безопасности провело памятные мероприятия, приуроченные к годовщине создания отдельного мотострелкового батальона особого назначения НКВД СССР, сформированного 15 ноября 1941 года.