Верховный суд проверит законность первого приговора бывшему заму Шойгу Иванову

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор осужденного на 13 лет колонии за растрату 216,6 миллиона рублей при закупке паромов для Керченской переправы, а также вывод и легализацию свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц» бывшего заместителя министра обороны Сергея Шойгу Тимура Иванова.