Маразм крепчает...

Вчера шотландский парламент принял закон о признании гендерной идентичности, согласно которому юридические формальности по смене гендера (не оперативная смена пола, а именно изменение гендерной идентичности, это когда вы, гремя бубенцами, тем не менее осчусчаете себя женщиной, то вы имеете полное право получить гендерный сертификат, согласно которому вы будете считаться женщиной, несмотря на наличие вышеупомянутых бубенцов, и будете иметь с женщинами равные права, то есть, если вы, к примеру, скоммуниздите чужой велик и попадете в тюрьму, вас будут обязаны поместить в женскую популяцию вместе с вашими весело звенящими бубенцами, аллилуйя!) сильно упрощаются, возраст изменения гендерной идентичности сдвигается к 16 годам от роду, в общем, радуйтесь, бывшие пациенты психиатрических клиник, вам теперь можно все.