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Адам Сильвер – один из кандидатов на пост генерального директора Disney

Комиссионер НБА Адам Сильвер входит в неофициальный короткий список кандидатов на пост генерального директора компании Disney, сообщает журналист Fox Business News Чарльз Гаспарино.

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