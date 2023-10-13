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ЦАХАЛ: Мирные жители смогут вернуться в сектор Газа после нового уведомления

ЦАХАЛ: Мирные жители смогут вернуться в сектор Газа после нового уведомления

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление о том, что гражданские лица, которые оказались вынуждены переместиться в ходе  эвакуации в целях безопасности, получат возможность вернуться в сектор Газа после того, как ими будет получено новое уведомление.

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