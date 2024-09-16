Санду допустила, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency Молдавия может вступить в Евросоюз без Приднестровья, если процесс урегулирования по вопросу данной территории будет затянут, заявил президент республики Майя Санду в эфире телеканала "Молдова 1".
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