Минпросвещения: единое расписание в школах можно будет адаптировать

В Министерстве просвещения РФ сообщили РИА Новости, что российским школам будет предоставлена возможность адаптировать единое расписание занятий с учетом своих условий, однако в пределах установленных федеральных стандартов.
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