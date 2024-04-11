Там сделают укреплённые обочины, знаки и разметку В Ленобласти отремонтируют два участка на трассе между Выборгом и Приозерском: первый – у посёлка Возрождение, второй – рядом с Перевозным, сообщили сегодня в пресс-службе дорожного комитета региона.
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