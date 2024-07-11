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Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Шериф» примет «Зирю», «Тобол» сыграет с «Ружомбероком», «Ботев» против «Марибора»

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Шериф» примет «Зирю», «Тобол» сыграет с «Ружомбероком», «Ботев» против «Марибора»

В четверг казахстанский «Тобол» на выезде сыграет со словацким «Ружомбероком», «Шериф» примет азербайджанскую «Зирю», а «Ботев» сыграет с «Марибором».

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