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Второго фигуранта дела о мошенничестве экс-замглавы Минтранса отправили в СИЗО

Второго фигуранта дела о мошенничестве экс-замглавы Минтранса отправили в СИЗО

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Второй фигурант уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя главы министерства транспорта РФ Алексея Семенова Вячеслав Смирнов отправлен в следственный изолятор, сообщила во вторник, 3 декабря, пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

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