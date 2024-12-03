Второго фигуранта дела о мошенничестве экс-замглавы Минтранса отправили в СИЗО

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Второй фигурант уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя главы министерства транспорта РФ Алексея Семенова Вячеслав Смирнов отправлен в следственный изолятор, сообщила во вторник, 3 декабря, пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.
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