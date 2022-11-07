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«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины у «Боки». Из-за нескольких потасовок судья удалил 10 игроков

«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины у «Боки». Из-за нескольких потасовок судья удалил 10 игроков

«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины у «Боки» в матче с 10 удалениями. Приз оспаривают чемпион и обладатель Кубка Профессиональной лиги Аргентины.

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