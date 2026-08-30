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"Удачно попал": рыбаки Алтайского края делятся последними летними фотоотчетами

"Удачно попал": рыбаки Алтайского края делятся последними летними фотоотчетами

Лето в Алтайском крае почти закончилось, но это вовсе не помеха для рыбаков. Своими уловами в последние дни августа они делятся в "Алтайском рыболовном сообществе".

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