"Удачно попал": рыбаки Алтайского края делятся последними летними фотоотчетами

Лето в Алтайском крае почти закончилось, но это вовсе не помеха для рыбаков. Своими уловами в последние дни августа они делятся в "Алтайском рыболовном сообществе".
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