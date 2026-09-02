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Царьград

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Над Израилем взошла "кровавая Луна" – один из самых плохих знаков в пророчествах. Что ждёт "землю обетованную"? У Жириновского была версия

Над Израилем взошла "кровавая Луна" – один из самых плохих знаков в пророчествах. Что ждёт "землю обетованную"? У Жириновского была версия

Так называемая "кровавая Луна" недавно взошла над Израилем. Такое название спутник получил за зловещий оптический эффект – из-за затмения его диск окрасился в красный цвет.

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