Над Израилем взошла "кровавая Луна" – один из самых плохих знаков в пророчествах. Что ждёт "землю обетованную"? У Жириновского была версия

Так называемая "кровавая Луна" недавно взошла над Израилем. Такое название спутник получил за зловещий оптический эффект – из-за затмения его диск окрасился в красный цвет.
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Жирик - надутый до раздутости мелкий Мойше. Ой, извините, мошенник. Адепты, плюйтесь. Я готов.