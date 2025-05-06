Впервые в истории России 80 Вечных огней одновременно зажгут в честь 80-летия Победы

Сегодня впервые в истории России одновременно зажглись 80 Вечных огней в честь 80-летия Победы. Огонь зажегся в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» на мемориалах в городах, поселках и деревнях всех федеральных округов страны.
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