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«Вторая жена» без штампа: почему Александр Михайлов так и не ушёл из семьи ради Ольги Кузнецовой

«Вторая жена» без штампа: почему Александр Михайлов так и не ушёл из семьи ради Ольги Кузнецовой

Для миллионов зрителей Александр Михайлов навсегда остался всенародно любимым Василием Кузякиным из комедии «Любовь и голуби» — человеком искренним, немного наивным и преданным своему дому.

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