Илон Маск — светоч американского коммунизма

В своем очередном интервью Илон Маск пообещал человечеству коммунизм. Но это неточно Изображение сгенерировано ИИ Так, в беседе с главредом «Экономист» Беддоус он буквально на первых минутах спрогнозировал будущее: «Эпоха поразительного изобилия, когда любой сможет получить все, что только придет ему в голову.