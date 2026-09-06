Илон Маск — светоч американского коммунизма

В своем очередном интервью Илон Маск пообещал человечеству коммунизм. Но это неточно Изображение сгенерировано ИИ Так, в беседе с главредом «Экономист» Беддоус он буквально на первых минутах спрогнозировал будущее: «Эпоха поразительного изобилия, когда любой сможет получить все, что только придет ему в голову.
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