Многодетный отец Маск высмеял заявление Дурова о донорстве спермы

Основатель Telegram и ВК Павел Дуров заявил, что за всю свою жизнь стал отцом более чем 100 детям. Такое высказывание он сделал на фоне недавно всплывшей информации о двух сыновьях и одной дочери бизнесмена, которых его избранница стала показывать в соцсетях, а также слухов о возможной беременности еще одной девушки от него.