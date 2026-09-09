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ТАСС

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ФСБ показала кадры задержания жителя Кубани за покушение на госизмену

ФСБ показала кадры задержания жителя Кубани за покушение на госизмену

ТАСС, 9 сентября. УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало кадры задержания жителя региона, который пытался покинуть Россию, чтобы вступить в украинское военизированное объединение.

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