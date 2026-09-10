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Хуситы заявили, что мировому судоходству в Красном море ничто не угрожает

Хуситы заявили, что мировому судоходству в Красном море ничто не угрожает

Мировому судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе ничто не угрожает. Об этом заявил представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Абдессалам.

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