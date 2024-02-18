Политолог Демко: Украина слабеет, пока Россия и ее армия усиливаются

Венгерский политолог и руководитель Геополитической мастерской научно-учебного центра "Коллегия Матьяша Корвина" Аттила Демко заявил, что Россия усиливается и усиливает свою армию, несмотря на западные санкции и внешнее давление.
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