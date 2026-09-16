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Царьград

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Бесплатный фестиваль «Россия – Моя история» пройдёт 19 сентября в Перми

Бесплатный фестиваль «Россия – Моя история» пройдёт 19 сентября в Перми

В субботу, 19 сентября, Исторический парк на Монастырской, 2, корпус 1, приглашает на просветительский фестиваль «Россия – Моя история».

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