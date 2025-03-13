В МЧС России запретили сбивать беспилотники подручными средствами

МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами.В рекомендациях ведомства подчеркивается, что ни в коем случае не стоит сбивать дрон подручными средствами, пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.
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