В МЧС России запретили сбивать беспилотники подручными средствами

МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами.В рекомендациях ведомства подчеркивается, что ни в коем случае не стоит сбивать дрон подручными средствами, пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.