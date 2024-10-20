ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Итак - на календаре 20 октября. Отопления по-прежнему нет (Ленина 64. ).В аварийной телефон отключен.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Итак - на календаре 20 октября. Отопления по-прежнему нет (Ленина 64. ).В аварийной телефон отключен.