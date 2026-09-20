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Глава избиркома Сумская: голосование на выборах в Госдуму завершилось в ЛНР

Глава избиркома Сумская: голосование на выборах в Госдуму завершилось в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) завершилось голосование на выборах депутат в Госдуму. Об этом сообщила глава региональной избирательной комиссии Марианна Сумская в ходе брифинга, передает ТАСС.

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