В Калужской области появится уникальное для России предприятие

По итогам госэкспертизы подрядчик получил «добро» на строительство Центра радиационной модификации полимеров на боровской площадке Особой экономической зоны «Калуга»По итогам госэкспертизы подрядчик получил "добро" на строительство Центра радиационной модификации полимеров на боровской площадке Особой экономической зоны «Калуга».
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