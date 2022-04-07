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«Представила? Скоро увидишь!», – сыну Ксении Собчак угрожают украинцы

«Представила? Скоро увидишь!», – сыну Ксении Собчак угрожают украинцы

Ксения Собчак активно освещает происходящее на Украине и делает интервью с известными персонами. Вот только публикации и шоу скандальной телеведущей не нравится недоброжелателям, которые вовсю угрожают её семье расправой.

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